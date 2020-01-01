Амуніція для коня

На сторінках онлайн магазину Horse&Pet представлена якісна та надійна амуніція для коня від провідних світових брендів як:

HKM;

Norton;

Ekkia;

Apollo;

EQUITHÈME;

Harry's Horse та інших.

Вибір амуніції для коня в магазині Horse&Pet

Магазин кінної амуніції Хорсіпет користується популярністю як у любителів кінного спорту, так і у звичайних володарів домашніх тварин. На сторінках сайту представлений багатий арсенал різноманітних товарів для стайні, догляду за кіньми, товари для домашніх тварин та спеціальний гужовий транспорт. Ми впевнено завойовуємо лідерські позиції на ринку товарів для коней та домашніх улюбленців. Серед основних причин купляти у нас можна відмітити:

Високу якість товарів представлених у магазині;

Найнижчі ціни у всіх категоріях;

Висококласний сервіс та зворотній зв'язок з нашими клієнтами;

Продумана система заохочень та бонусів для постійних клієнтів;

Швидка доставка замовлень по Україні.

Залишайтеся з нами і ви обов’язково заощадите власні кошти та дорогоцінний час.

Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Наші спеціалісти завжди раді новим клієнтам та готові прийти на допомогу при виборі товару в шоурумі нашого магазину, який знаходиться в Парку природи Беремицьке, або на віртуальних сторінках сайту Хорсіпет. Ми надаємо консультації та відповіді щодо характеристик виробів, умов гарантії чи питань щодо доставки замовлень до клієнта. Ми пишаємося високоякісним сервісом та колективом наших співробітників, які допоможуть не тільки обрати найкращий виріб у співвідношенні ціна/якість, а ще й при цьому допоможуть вам заощадити ваші кошти і ваш час. Для нас важливий кожен відвідувач та клієнт порталу Хорсіпет, і спеціально для цього ми представили на полицях магазину найбільший в Україні асортимент товарів амуніції для коня, серед таких груп товарів як:

Захист тіла тварини (вушка, маски від комах, попони, бандажі на хвіст);

Захист ніг (ногавки, кобури та колокольчики, бинти та бандажі);

Сідло (сідла, амортизатори, вальтрапи, стремена, путлища, чохли для сідел та інше);

Кінна амуніція (вуздечки, корди, недоуздки, трензеля, чомбура, підпруги та інше).

Товари амуніції для коня на різний смак

Серед представлених товарів відвідувачі можуть обрати вироби на любий смак та за різними групами цін – від найнижчих та найдешевших товарів кінної амуніції, до найбільш дорогих та елітних виробів з преміальним зовнішнім виглядом та ціною. Ми напряму співпрацюємо з найбільшими виробниками товарів кінної амуніції, і тому можемо гарантувати якість та гарантію на товари представлені в нашому магазині, а також найнижчі ціни в Україні. Постійні клієнти отримують додаткові переваги у вигляді спеціальних пропозицій, додаткових акцій або знижок на товари кінної амуніції в онлайн магазині Хорсіпет.

Ми пропонуємо обирати амуніцію для вашого улюбленця не тільки за зовнішнім виглядом, але й і за його практичністю та функціональністю, дотримуючись найкращого співвідношення ціни та якості. Серед преміальних новинок 2020 року та елітних виробів для коня домінують замовлення з натуральної шкіри, хутра, овчини. Такі матеріали дозволяють отримувати максимум комфорту та зручності під час тренувань чи верхових прогулянок разом з вашими улюбленцями. Ми в свою чергу пропонуємо не економити на якісній амуніції для коня.

Головне завдання при виборі товарів для коня – правильно підібрати розмір виробу, щоб збруя чи інші елементи амуніції ідеально підходили вашому скакуну. Задля цього необхідно заздалегідь виміряти коня, вказати породу скакуна консультантам магазину та визначитися з бюджетом купівлі. В першу чергу від суми витрачених коштів буде залежати тип матеріалів виробу, бренд та його головні характеристики.

Свіжі новинки кінної амуніції 2020 року на сайті Хорсіпет

В інтернет магазині Horse&Pet ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам презентабельні практичні вироби, якими користуємося самі. На полицях сайту представлені новинки 2020 року та вироби від провідних брендів. Наші досвідчені фахівці по роботі з кіньми, а також ветеринари Парку природи Беремицьке допомагають нам порадами щодо захисту тварин, надають вичерпні консультації щодо догляду за улюбленцями. Ми завжди готові прийти на допомогу братам нашим меньшим, та постійно піклуємося про них.

Серед новинок амуніції для коня в 2020 році пропонуємо звернути вашу увагу на товари для тренувань зі скакуном, наприклад:

Корди брендів Harry's Horse, LUNGE, QHP, APOLLO; Зручні вуздечки для дорослих та маленьких порід коней, від фірм NORTON, Harry's Horse, HKM та інших; Трензеля та мундштуки м’якого та строгого строю від FEELING, Ekkia, ERIC THOMAS та інші; Кермові віжки різної довжини від Horze, QHP, ERIC THOMAS, Waldhausen та інших.





Всі новинки які потрапляють на полиці нашого магазину Horse&Pet обов’язково перевіряються спеціалістами на якість виготовлення, комплектацію та відповідність характеристикам. Для наших клієнтів ми пропонуємо тільки найкращі товари в Україні за приємними цінами.

Доставка замовлень

Обравши товар та сформувавши замовлення, ми відправимо бажаний вами виріб за допомогою кур’єрських служб України. Поштові відправлення ретельно пакуються, застраховані та будуть доставлені за вказаною адресою в зручний для вас час. Ми з розумінням ставимось до потреб наших покупців та готові йти на зустріч кожному з них. Ми бажаємо економити ваш час, надаючи якісний сервіс та заощаджуючи ваші кошти. Обираючи спосіб доставки ви самі можете обрати поштову службу, якою буде доставлено ваше замовлення. Додаткові умови завжди можна обговорити з представником нашого магазину в чаті або в телефонному режимі.



